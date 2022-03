Das österreichische Verteidigungsbudget ist armselig

Wie so vieles ist auch das Bekenntnis aller Österreichischen Parlamentsparteien zur Verteidigungsfähigkeit des Österreichischen Bundesheeres und somit der Republik Österreich nur Lippenbekenntnis.

Man nehme nur die Reaktion des Grünen Wehrsprechers Herrn Stögmüller (oder besser gesagt Antiwehrsprecher) im Morgenjournal Ö1 am 25. März 2022 her, als er sich über die Forderung der Verteidigungsministerin Frau Tanner nach mehr Geld für das Heer maßlos echauffierte.

Österreich wird niemals mehr einen Angriffskrieg führen, aber es darf sich gegen jedweden Aggressor zur Wehr setzen, unser Bundesheer und den Wehrwillen des Österreichischen Volkes durch ständige Agitation gegen das Bundesheer zu untergraben, ist bewusste und willentliche Inkaufnahme fremden Diktates. Dies wird uns zurzeit in der Ukraine sehr drastisch vor Augen geführt.

Wir lebten und leben in einer gefährlichen Welt und immer nur die rosafarbene oder grüne Brille aufzusetzen ist bar jeglicher Realität und kann im wahrsten Sinne des Wortes tödlich sein.

Um Carl von Clausewitz zu zitieren: Ein Volk das sich nicht rüstet muss dass Diktat Fremder Mächte erdulden.

Johann Hollerer, 8630 Mariazell