Das Off-Theater ist beeindruckend

Wie stellt man in einem kleinen Theater nicht zu grausig, aber doch extrem eindrucksvoll dar, wenn jemand in hohem Bogen in einen Pool springt und auf Beton "aufklatscht"? Das Off-Theater in Salzburg schafft das. Völlig beeindruckt von der gesamten Inszenierung, der Bühne und Technik frage ich mich heute noch: War es das geniale Off-Ensemble oder sind sie vielleicht tatsächlich die verko(r)kste Künstlertruppe, die sie darstellten? Ein fließender und ständiger Wechsel von amüsant, makaber, ernst und verrückt, einfach brillant dargestellt. Das Off-Theater, eine wichtige ergänzende "Medizin" in Zeiten wie diesen. Danke!



Manuela Lindtner, 5020 Salzburg