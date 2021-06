Das Polareis schmilzt!

Wem die Energieerhaltungsgesetze bekannt sind, den kann das nicht wundern. Mit dem Maschinenzeitalter begann man Maschinen zu bauen, die Energie - durch Verbrennung, Atomkraft etc. erzeugt - in Bewegungsenergie umsetzen. Die Bewegungsenergie wird durch Reibung in Wärme umgewandelt. Und immer größere Maschinen wurden gebaut, da der Bedarf an Energie zur Produktion (Massengüter) ständig anstieg. Es werden Schiffe gebaut mit ungeheuren Maschinen, die die Bewegungsenergie durch Reibung der Schiffsschrauben und des Schiffsrumpfs in Wärme umgewandelt an das Wasser abgeben - ein irreversibler Vorgang! Keine Maschine, kein Gerät kann die im Wasser gespeicherte Wärme wieder nutzbar machen. (Wasser hat eine sehr hohe spezifische Wärmekapazität.)

Ein "perpetuum mobile" gibt es nicht! Wenn man die riesigen Containerschiffe, die gewaltigen Kriegsschiffe, die Kreuzfahrtsschiffe (Alb-Traumschiffe) und die Tankschiffe, von denen eine zusätzliche Gefahr ausgeht, bedenkt, dann ist das Schmelzen des Polareises und die generelle Klimaerwärmung eine logische Folge. Das hier erwähnte gilt in etwas abgeänderter Form auch für den Luftverkehr. Wenn man glaubt, diese Problematik am Kohlendioxid aufhängen zu können, kommt das fast einer Irreführung gleich. Kohlendioxid gab es schon immer - und wird es auch weiterhin geben. Riesige Brände und andere Naturvorgänge erzeugen CO2 und wurde und wird noch immer absorbiert. Die Atmung ist ein natürlicher Vorgang bei dem CO2 freigesetzt wird. Ebenso die Gärung, ein natürlicher Vorgang: Bei diesem Abbauvorgang von Zucker wird CO2 frei (Weiterer Abbau zu Essig und die entstehenden Salze werden wieder in den Kreislauf eingebracht.). Im Wein, im Bier in diversen Mineralwässern, im Sodawasser ist dieses CO2 enthalten. Auch als Treibgas wird es eingesetzt. Dieses Gas ist nicht giftig! Kohlenmonoxid, die Stickoxide, Methan und andere sind tatsächlich giftig. Mit dem CO2 hat man einen Bösewicht gefunden, der sich publizistisch gut vermarkten lässt. Die Energieerhaltungs-Gesetze sind praktisch nicht publizierbar.





Volker Maschke, 5026 Salzburg