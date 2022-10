Das politische Anpinkeln ist im Vordergrund

In der Ausgabe der SN vom 13. 10. 2022 werden 52 Zeilen in einem Bericht über einen tragischen Unfall eines sechsjährigen Buben in Hof vor einem Diskonter politisch ausgeschlachtet. Der Bericht über den Unfall hatte maximal sechs Zeilen. Daran sieht man schon die Gewichtung. Weder die BH noch der Bürgermeister ist für den Fahrstil von Autofahrern verantwortlich, die voller Hetze in ihrem Beruf als Ausfahrer sind. Es wäre den SN als unabhängige Zeitung eher angestanden, über die Arbeitsbelastung von Ausfahrern zu berichten oder über den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Hof, die alle von ihren Arbeitsplätzen davon eilen mussten und innerhalb weniger Minuten nach der Alarmierung vor Ort waren.

So bleibt ein mächtig schaler Beigeschmack über die Unabhängigkeit einer Zeitung, die berichtet, man sollte es besser machen, aber kein Beispiel geben, wo der Bürgermeister verantwortlich wäre. So ist das politische Anpinkeln im Vordergrund, und dann wundert man sich über Politikverdrossenheit.



Dietmar Schneidergruber, 5322 Hof bei Salzburg