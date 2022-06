Das "Poly" hat sich positiv verändert

Bezugnehmend auf den Artikel "Trotz Lehrlingsmangel in Salzburg: Keine Lehrstelle für Poly-Schüler" vom 9. Juni möchten wir klarstellen, dass diese Berichterstattung aus einem sehr einseitigen Blickwinkel erfolgt ist. Nur mit kurzen Statements wurde am Ende des Artikels gegensätzlichen Kommentaren Achtung geschenkt. Spricht man mit anderen Polytechnischen Schulen im Land Salzburg können nur die Wenigsten der Schlagzeile zustimmen.

Direktor Christoph Pichler von der PTS Zell am See wurde zwar befragt, zur Publikation meint er jedoch: "Ich wurde in diesem Artikel leider nur sehr ungenügend zitiert: Bei uns im Pinzgau werden die PTS-Abgänger von den Firmen mit offenen Armen aufgenommen - auch welche, die aufgrund eines Förderbedarfs schwierigere Startbedingungen haben. Die Situation, die hier beschrieben wird, ist keineswegs mit unserer vergleichbar. Leider kommt das nur am Rande vor."

Diesen Worten können viele Lehrpersonen nur zustimmen. Stellvertretend für diese sagt die stellvertretende Direktorin Claudia Bernert: "Wir geben an den Polytechnischen Schulen unser Bestes (Landeswettbewerbe, Tag der offenen Tür, Poly Skills, Schulvideos, Betriebsbesichtigungen u.v.m.). Wir sind im ständigen Austausch mit umliegenden Betrieben, aber auch den Mittelschulen, um aufmerksam zu machen, wie gut Betriebe und PTS zusammenarbeiten.

Dieser Artikel lässt uns jedoch vermuten, dass viele Leute offensichtlich nicht wissen, was Fakt ist und wie positiv sich unser Schultyp in den Jahren verändert hat. Die Schüler/innen an den Polytechnischen Schulen (landesweit) leisten großartiges und werden optimal auf die Lehre vorbereitet. Auch Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind bei uns bestens aufgehoben."

Christina Hirschbichler, künftige Landesleiterin Fachbereich Tourismus: "Die Zusammenarbeit mit Betrieben und den Polytechnischen Schulen funktioniert im Pinzgau wunderbar - auch weit über die Bezirksgrenzen hinaus wird mir davon berichtet. Der Austausch mit anderen Fachbereichsleitungen, z.B. bei sogenannten "Quality Circles" (PTS-interne Fortbildungen), bestätigt dies. Die Unternehmen schreiben uns sogar persönlich an und kommen zu uns an die Schule. Warum man in diesem Bericht solch eine verallgemeinernde Schlagzeile verwendet, die für einen kleinen Teil Salzburgs bzw. einzelne Schüler/innen zutreffen mag, können wir nicht nachvollziehen! Die Schlagzeile stieß übrigens auch von Schülerseite auf Verwunderung."







Christoph Pichler, Claudia Bernert, Christina Hirschbichler, i.V. der Lehrpersonen der Polytechnischen Schule Zell am See