Das Positive am Pflegeberuf sehen

Wenn eine SPÖ-Gemeinderätin der Stadt Salzburg (SN vom 28. 10. 2021) meint, man sollte die Leistungen (Operationspläne in Krankenhäusern) einschränken, um dem Personal mehr Dienstplansicherheit zu geben, ist das der völlig falsche Zugang zu diesem Thema und es ist deprimierend, wenn solches Gedankengut von einer Betriebsrätin öffentlich formuliert wird. Viel wichtiger wäre es für diesen Personenkreis, in enger Abstimmung mit Dienstgebern und politisch Verantwortlichen Lösungen für ein zukunftsweisendes System in der Pflege zu sorgen. Es ist auch verwunderlich, wenn Betriebsräte den eigenen Beruf schlechtreden, anstatt alles zu tun, damit die Rahmenbedingungen für das Personal einerseits und die beruflichen Anforderungen andererseits passen.

Es steht außer Zweifel - das haben andere Leserbriefinhalte schon treffend beschrieben -, dass die Existenzsicherung während der Ausbildung der Pflegekräfte extrem wichtig ist, um das Potential an Personalnachwuchs zu sichern. Es wäre aber aus Sicht der Personalvertretungen genauso wichtig, diese ganz besonderen Berufe auch mit ihren positiven Seiten zu präsentieren und nicht (unrichtige) Gemeinplätze zu wiederholen " . . . nur hackeln und fast nichts verdienen . . . ".

Dass der Pflegeberuf fordernd ist, ist unbestritten, das gilt aber auch für viele andere Berufsgruppen und wenn wir alle die diversen Dienstleistungen 24 Stunden am Tag konsumieren wollen, dann sollte uns auch bewusst sein, dass am anderen Ende jemand diese Dienstleistungen erbringen muss.

Und wenn es in Österreich nur noch darum ginge, mit möglichst wenig Einsatz möglichst viel zu verdienen, dann müssen wir uns um die Erhaltung des sozialen und wirtschaftlichen Status der Menschen dieses Landes ernste Sorgen machen!

Die Generationen nach dem Krieg haben den heutigen Standard in Österreich nicht mit dieser Lebenseinstellung erarbeitet, wenngleich es natürlich legitim ist, den geänderten Lebensumständen (Work-Life-Balance) durch adäquate Arbeitsbedingungen und Entlohnung gerecht zu werden.



Karl Huber, 5321 Koppl