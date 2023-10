Das Problem liegt am anderen Ende der Hundeleine

Wie schon im Leserbrief von Frau Veronika Költringer vom Freitag, dem 13. Oktober 2023, beschrieben, liegt das Problem am anderen Ende der Leine. Nicht Frau Költringer muss sich einen anderen Weg suchen, sondern der Hundehalter ist verpflichtet, sich im Sinne von Mensch und Hund an die Vorschriften zu halten. Ich weiß, wovon ich schreibe, habe ich doch schon von Kindheit an mit Hunden, diesen wunderbaren Kameraden und Geschöpfen, zu tun.

Aber wie immer und überall gibt es Zeitgenossen, welche sich nicht um Gesetze und Vorschriften scheren, leider, und kontrollieren können's nicht alles.

Roman Seitz, 8700 Leoben