Ein American Staffordshire Terrier, ein tragischer und nicht entschuldbarer Vorfall. Vor über 20 Jahren bei einem Hundeschlittenrennen gab es einen Hinweis im Fahrerlager: "Hunde zum Angreifen". Ein Hund, wie sich später herausstellte, ein American Staffordshire Terrier, von dem der Rennleiter und Tierarzt nichts wussten, biss unseren Sohn ins Gesicht. Wir nahmen trotzdem in unserem zu Hause eine Appenzeller Hündin auf, sie bereitete uns allen über Jahre viel Freude und seither haben wir immer einen Hund in unserer Familie.

Es gab schon einmal eine Debatte darüber, welche Hunde als gefährlich einzustufen sind. Dabei kann man auch einen friedlichen, bei falscher Erziehung auf scharf abrichten. Das Problem liegt meist am anderen Ende der Leine!





Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen