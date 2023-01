Das Problem war die Umstellung der Termine

Bei meinem Abendspaziergang am Dienstag, 17. 1., und meinem Morgenspaziergang am Tag darauf mit dem Hund habe ich hunderte gelbe Säcke zur Abholung auf der Straße gesehen, weil der Magistrat es nicht mehr der Mühe wert findet, die Termine wie bisher zu kommunizieren. Das heutige Problem entstand ja nicht wegen der geänderten Menge, wie es der Mitarbeiter vom Abfallservice im ORF erklären wollte, sondern durch die Umstellung der Termine.

Es hatte doch jeder den 18. 1. 2023 vom Abfallkalender auf seinem Radar und nicht den neuen 11. 1. Nach der Anzahl der Säcke zu schließen, waren es sicher 90% der Bewohner, die sicher nicht alle dumm und uninformiert sind. Es kann doch keine Holschuld sein, sich die neuen Daten ohne Vorwarnung besorgen zu müssen. Es muss doch im Interesse der Öffentlichkeit sein, diese mitzuteilen - also eine Bringschuld.

Gerade wegen der gravierenden Änderungen wäre dies Pflicht.

Ich bin ja auch erst in einem Telefonat informiert worden und habe die Dateien per E-Mail erhalten mit dem Hinweis, dass kein Papierversand möglich und vorgesehen ist. Bewohner, die keinen Zugang zum Internet haben, sind also von der Info ausgeschlossen. Um dieses Chaos zu beseitigen - im schlimmsten Fall hängen die Säcke bis 8. 2. -, müssen diese nun zusätzlich entsorgt werden. Diese Kosten hätten sich bei vernünftiger Planung gut vermeiden lassen, denn ich bin überzeugt, dass jemand, der den Müll gewissenhaft trennt, den Sack nicht drei Wochen vorher hinaus stellt.



Alfred Leiter, 5026 Salzburg-Aigen