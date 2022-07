Das Recht der Lautesten

Ich muss mich nun äußern zur Bürgerbefragung bezüglich des Ausbaus der Mönchsberggarage und wozu dieses Ergebnis noch animieren könnte.

Mein Lebensmittelpunkt ist in Salzburg. Da ich aber in Rif lebe, war ich nicht berechtigt zur Abstimmung zu gehen. Tatsächlich hätte ich mir einen anderen Ausgang der Befragung gewünscht. Der Ausbau der Garage hätte aus meiner Sicht eine Entlastung des Verkehrs gebracht. Jene Autofahrer, die aus welchen (oft guten) Gründen auch immer auf einen Platz in der Garage gehofft haben und dann vor den Einfahrten zur Garage stehen, verursachen ja erst Stau. Niemand fährt ohne Grund in die Stadt oder nur, um dort sein Auto zu parken, oder?

Das Argument, mehr Parkplätze und Shuttlebusse am Stadtrand anzubieten, ist nur bedingt nachvollziehbar. Denn diese Angebote gibt es ja bereits und sie werden auch von Touristen genutzt. Aber wenn Einheimische Erledigungen in der Stadt haben, ist dieses Angebot wohl kaum eine Alternative.

Der vielbejubelte Ausgang dieser Abstimmung hat das Verkehrsproblem (vor allem an Regentagen im Sommer) also nicht gelöst, die unbefriedigende Situation jedoch für eine bestimmt sehr lange Zeit prolongiert. Auch die zugeparkten Plätze und Gassen in der Altstadt, die mit dem Ausbau der Garage frei geworden wären, bleiben uns nun erhalten. Der Mehrwert erschließt sich mir auch hier nicht.

Befremdet haben mich auch andere Argumente von den Gegnern des Ausbaus:

Es würde Steuergeld verbrannt, das andernorts besser eingesetzt wäre. Das stimmt ganz einfach nicht. Der Krauthügel würde zur Ein- und Ausfahrt der Autos genutzt. Auch hier sehe ich eine glatte Fehlinformation. Lediglich während der Bauarbeiten wird dieser Landschaftsteil berührt und sollte nach Abschluss der Arbeiten wieder hergestellt werden.

Mir drängt sich der Verdacht auf, dass sich hier vor allem (betuchte) Anrainer des Nonntals die Unannehmlichkeiten der Baustelle ersparen wollen und dafür sehr geschickt und mit viel Geld eine Kampagne initiiert haben, die mit den oben angeführten Argumenten in die Irre geführt haben.

Als letztes möchte ich noch anführen, dass es aus meiner Sicht ein fatales Signal ist, wenn ein bereits ausjudiziertes Projekt (mit aus meiner Sicht sehr gut nachvollziehbaren Argumenten) von jenen aus den Angeln gehoben werden kann, die am lautesten sind. Da hat sich das Recht der Lautesten durchgesetzt.

Mir schwant Böses, wenn es um den S-Link geht und es ärgert mich, dass allein die Stadt mit ihren Bewohnern und Politikern darüber befinden wird, und jene, die es eigentlich betrifft, die Pendler, mit den Konsequenzen werden leben müssen.

Eine solche Frage, wie den Bau des S-Links, von den Bürgern abstimmen zu lassen, überfordert möglicherweise die Kompetenz der meisten Wahlberechtigten. Das wäre eigentlich die Aufgabe der Politik. Die fürchtet sich aber vor den Wählern. Das ist wirklich traurig.

Ich glaube, Menschen haben viel mehr Respekt vor Politikern, die sich trauen, uns Wählern auch unangenehme Wahrheiten zuzumuten, anstatt uns einzulullen in Phrasen, die eine gewisse Sorglosigkeit suggerieren wollen.



Rosemarie Grabner, 5400 Hallein/Rif