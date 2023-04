Das Recht geht vom Volk aus

Anlässlich der kommenden Landtagswahl wünscht sich das Salzburger Wahlvolk,

dass "nicht über seine Köpfe hinweg regiert werden soll". Das sollte man dem Herrn Landesrat Schnöll ins Stammbuch schreiben, denn er behauptet, dass eine Million (!) Menschen von der S-Link-Bahn profitieren würden. Woher nimmt er bitte diese Zahl? In Österreich leben neun Millionen Menschen und davon zwei in Wien. Sobald die Politiker und Politikerinnen gewählt sind, vergessen sie, wer sie gewählt hat und fallen in ihrer Hybris sofort in den Alleinherrschermodus. Dazu möchte ich gerne noch einmal die Definition für Demokratie (= Volksherrschaft) in Erinnerung rufen, die lt. Duden wie folgt geht: "Demokratie ist ein Begriff für Formen der Herrschaftsorganisation auf der Grundlage der Partizipation bzw. Teilhabe aller an der politischen Willensbildung!"

Daher ist eine Volksbefragung für den überflüssigen und sündhaft teuren

U-Bahnbau eigentlich selbstverständlich.





Josef Blank, 5061 Elsbethen