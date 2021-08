Das Resultat aus zwanzig Jahren

So traurig sich die Lage für jene, welche den Alliierten geholfen haben, auch darstellt, sollte dennoch die Lage in Afghanistan mit Sachlichkeit gesehen werden. Zwanzig Jahre stabilisierte eine aus achtzehn Nationen bestehende Allianz das Land Afghanistan und führte den Kampf gegen die Taliban und deren weltweit agierenden Terroristenverbündete. Durch die Militärpräsenz wurde ein Umfeld geschaffen, sodass durch NGOs den Bewohnern des Landes geholfen und zudem vorgeführt werden konnte, wie Demokratie und Menschenrechte in entwickelten Ländern funktioniert. Die Alliierten bildeten und rüsteten eine Armee aus, die nebst Heer auch über eine Luftwaffe verfügte.

Das Mandat, welches dem Militärbündnis mehrere tausend Gefallene und dementsprechend ein Mehr an Verwundeten bescherte, wurde mehrmals verlängert. Nun, nach Beendigung der Präsenz der alliierten Streitkräfte, brach das afghanische Staatswesen binnen Wochen zusammen und die Taliban übernahmen erneut die Macht. Es gab keine Massendemonstrationen im Land als die ersten Provinzhauptstädte purzelten.

Niemand stärkte der eigenen Armee den Rücken, weshalb diese auch nicht kämpfte und sich von leicht bewaffneten Talibans auf Pickups vertreiben ließ.

Dies lässt den Schluss zu, dass die Bevölkerung mit Mehrheit kein Problem mit den neuen Machthabern zu haben scheint und alle Bemühungen der Allianz und der NGOs nicht gefruchtet haben. Dem alliierten Militärbündnis und vor allem den USA Schuld allein zu geben, greift zu kurz. Die Minderheit, welche die Vorteile der Menschenrechte und des westlichen Lebensstiles geschätzt hat, kommt nun unter die Räder. Auch das ist eine Art Demokratie, wo Mehrheiten Fakten setzen und somit entscheiden.

Wie schon Platon feststellte: "Wenn die Guten nicht fechten (kämpfen), gewinnen die Schlechten."

Josef Schnöll, 5020 Salzburg