Das Rotkäppchen in uns allen

Frau LH-Stv. Svazek macht nun also in Salzburg "kurzen Prozess mit dem Wolf". Wolfsfreie Zonen als Allheilmittel und gnadenloser Abschuss auf Verdacht einer nach wie vor durch EU-Recht geschützten Wildtierart. "Da legen wir dann fest, wo Wildtiere ihren Platz haben und wo nicht . . .", so Svazek im Wortlaut. In der nun vorgestellten Lösungskompetenz der politisch Verantwortlichen wurde nur leider das jahrzehntelange Ignorieren von Wissenschaftlern/-innen und Naturschutzorganisationen vergessen zu erwähnen, die fast händeringend um vorausschauende und rechtzeitig zu ergreifende Maßnahmen für ein mögliches Nebeneinander von Almwirtschaft und der erwartbaren Rückkehr dieser Wildtierart gebeten haben. In nahezu allen Bundesländern gilt reflexartig und besonders von strammen politischen Rechtsauslegern/-innen verstärkt der Ruf: "Weg mit dem Problem!" Diese Formel kann man übrigens beliebig auf Migranten/-innen, Klimakleber/-innen, Naturschutzaktivisten/-innen usw. ausweiten.

Die klassisch österreichische, lernresistente und populistische Lösung beim Thema Wolf sieht nun leider wie folgt aus: 1. Ignorieren des zu erwartenden Problems bis zum Äußersten; 2. Dämonisierung, Panikmache (Stichwort "Hybridwolf") und Übertreibung statt neutraler, wissenschaftlich fundierter und lösungsorientierter Diskussion; 3. Glorifizierung des widerrechtlichen Abschießens - und idealerweise neuerliche Ausrottung - des Wolfs, anstatt dem zukunftsfähigen, wenn auch anstrengenderen Beschreiten neuer Wege für ein Nebeneinander von wilder Natur und landwirtschaftlicher Existenz. Dass allerdings in Österreich tagtäglich zehntausende "Nutztiere" auf oftmals erbärmliche Weise in unzähligen Schlachthöfen zu Tode kommen, um letztendlich auf unseren Tellern zu landen, wird dabei ebenso gerne ausgeblendet, wie die Tatsache, dass allein pro Jahr über 40.000 (!) Rehe auf den heimischen Straßen durch "den großen bösen Golf", also durch den Straßenverkehr, zu Tode kommen! Der Ruf nach Konsequenzen? Selten!

Es gäbe jedoch noch einen Vorschlag, der tägliches Leid, persönliche Tragödien und unzählige unschuldige, nicht tierische, sondern sogar menschliche Todesopfer vermeiden könnte: das Ausweisen "alkoholfreier Straßenzonen" anstelle von wolfsfreien Zonen. Allerdings würden dann all jene Populisten ihrer Wählerschaft einen noch größeren Schrecken einjagen, als es bereits der allzeit hungrige und beutesuchende Wolf in den heimischen Wäldern tut. Da ist doch der Ruf nach der Waffe, verlockenden Abschussprämien und der fast schon spürbar erlaubten Selbstjustiz viel stammtischtauglicher.

DI Martin Hartmann, MSc, 8942 Wörschach