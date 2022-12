Das Schengen-Veto war richtig

Unser Bundeskanzler Karl Nehammer hat sehr wohl richtig reagiert mit dem Veto gegen den Beitritt Rumäniens und Bulgariens in den Schengenraum. Auch wenn es vielleicht in keinem unmittelbaren Zusammenhang zu unserem Asylproblem steht. Das Problem muss jedoch aufgezeigt werden und es müssen schnellstens Lösungen her, wie unsere EU-Außengrenzen geschützt werden können. Weder Frontex noch die außenliegenden Mitgliedstaaten sind dazu derzeit in der Lage. Rumänien und Bulgarien sind ja nicht einmal in der Lage ihrer eigenen Bevölkerung ein gutes Leben innerhalb ihres Heimatstaates zu ermöglichen, denn nahezu an jeder Ecke in den größeren Orten Österreichs sitzen rumänische und bulgarische Bettler, weil ihr eigener Staat nicht für sie sorgen kann oder will. Diese Staaten möchten Österreich jetzt glaubhaft machen, die EU-Außengrenzen zu sichern. Diese Länder müssen zuerst ihre Hausaufgaben machen, bevor sie in den Schengenraum aufgenommen werden können.



Mag. Maria Dorfinger, 5221 Lochen am See