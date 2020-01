Das Schicksal können wir selbst beeinflussen

Ein großes Dankeschön an Redakteur Josef Bruckmoser. Es ist Ihnen gelungen ein überaus interessantes Interview mit einer bemerkenswerten Persönlichkeit zu führen. Dr. Johannes Huber, Theologe und Mediziner, erzählt von seinem neuen Werk "Die Anatomie des Schicksals. Was uns lenkt".

Faszinierend formuliert der Buchautor, wir wären in der Lage unser Schicksal gewissermaßen selber in die Hand zu nehmen. Diese These kann ich nur bejahen. Was wir leben, wirkt auf unser Erbgut ein. Wie wichtig und real diese Erkenntnis ist, zeigen uns unsere Kinder Tag für Tag. Sie halten uns den Spiegel vor - was haben wir Ihnen vorgelebt? Was wir besonders gut beherrschen, geben wir nur allzu gerne an die nächste Generation weiter und wie "enttäuscht" reagieren wir, wenn zum Beispiel unser liebstes Hobby oder unsere Talente dem Nachwuchs nur ein müdes Lächeln abverlangen. Dieses brennende Thema sollte vor allem in den Schulunterricht einfließen, sowie zur Pflichtlektüre junger oder werdender Eltern werden. Die Verantwortung ist groß - im Moment hat man das Gefühl, zahlreiche Menschen (mit und ohne Kind) legen den Focus in Richtung Gamen, Shoppen, Googeln, Surfen, Fernsehen, Flixen, Sitzen und Telefonieren. Was soll aus den nächsten Generationen werden? Dieses Horrorszenario will ich mir gar nicht erst vorstellen!

Daniela Pichler, 5324 Hintersee