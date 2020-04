Danke Anna! Es ist Ostersamstag, es ist elf Uhr, die Sonne lacht vom Himmel und meine Enkeltochter strahlt uns vom Balkon entgegen. Anna singt für ihre Eltern, für alle Nachbarn und für mich, ihre Oma drei wunderschöne Lieder: Alle Vögel sind schon da, Sehnsucht nach dem Frühlinge & Frohe Ostern!

Das ist das schönste Ostergeschenk, das wir uns wünschen konnten, alle sind gerührt und haben Freudentränen in den Augen. Jeder schaut von seinem eigenen Garten, vom Fenster oder vom Balkon aus zu und so wird auch der nötige Sicherheitsabstand gewährleistet. Eben gerade in Zeiten wie diesen, wo wir uns alle voneinander distanzieren müssen, um uns gegenseitig zu schützen, ist ein solches Zeichen der Gemeinsamkeit, des Zusammenhalts und der gegenseitigen Unterstützung, eine willkommene Abwechslung und hat uns allen eine große Freude bereitet.

Bleibt alle gesund, so werden wir das gemeinsam gut durchstehen!







Rosmarie Jandl, 5020 Salzburg