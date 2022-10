Das Schweigen des Kanzlers zu Ungarn

Es ist sattsam bekannt, dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán gerne gegen seine zwei "Lieblingsfeinde", die Migranten und die EU, zu Felde zieht. Erst kürzlich bemühte er kriegsähnliche Töne, wenn er "einen heroischen Kampf gegen illegale Migranten und Schleuser" heraufbeschwor. Die Verteidigungslinie müsse weiter gegen Süden, an die Grenze gegen Nordmazedonien gezogen werden. Weiters beklagte er von Brüssel aufgezwungene Regeln, bei deren Nichteinhaltung sein Land "vor den Europäischen Gerichtshof gezerrt" werde.

Diese Ausfälle tätigte Orbán bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Budapest mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und dem österreichischen Kanzler Karl Nehammer. Letzterer ließ die verächtlichen Anti-EU-Ansagen des Ungarn unkommentiert stehen. Zur Erinnerung: Das EU-Parlament hat erst kürzlich, Jahre zu spät aber immerhin, Ungarn bescheinigt, keine vollwertige Demokratie mehr zu sein.

Ein Land, dem gemeinsam mit Serbien illegale Pushbacks von Migranten vorgeworfen werden. Und die beide ein verstörendes Naheverhältnis zu Russlands Präsident Putin unterhalten, der die EU als Feind ansieht.

Das alles stört den Kanzler offensichtlich nicht, im Gegenteil. Er erklärt die EU-Migrationspolitik für gescheitert. Was auch daran liegt, dass so manche Nationalstaaten wie Österreich sich einer fairen Aufteilung von Flüchtlingen seit Jahren konsequent widersetzen. Was passiert, wenn sich Staaten an der "Migrationsfront" allein gelassen fühlen, haben die Wahlen in Italien gezeigt. Denn auch wenn Nehammer meint, Ungarn und Serbien für eine restriktive Asyl- und Migrationspolitik zu brauchen, wären klare Worte mehr als angebracht.

