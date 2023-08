Das sind Probleme ...

Wenn ich die Briefe an die SN in letzter Zeit so lese komme, ich zum Schluss, dass viele Menschen die durch den Klimawandel verursachten Probleme einfach nicht wahrhaben wollen und sich daher an Nebenschauplätzen abarbeiten.

Dem einen sind die Windräder zu hässlich, den anderen stören dringend notwendige Speicherseen, dem Dritten ist Tempo 100 zu langsam. Alle diese Menschen vergessen aber, dass das alles keine Rolle mehr spielt, wenn der Planet erst einmal vor lauter Überhitzung zugrunde gegangen ist. Mir kommt das alles vor, wie wenn sich ein Patient mit Lungenkrebs über einen eingewachsenen Zehennagel aufregt.







Josef Kepplinger, 4120 Neufelden