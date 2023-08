Das Stadtoberhaupt von Hallein zum Nachdenken bringen

Zum Leserbrief "Ein Appell zur Flüchtlingshilfe" von Frau Sirikit Reuchlin-Balcke (SN vom 5. 8. 2023): Sehr geehrte Frau Reuchlin-Balcke! Ich stimme Ihrem Leserbrief vollinhaltlich zu. Erlauben Sie aber eine kleine Anmerkung, nachdem Sie ausdrücklich den Samariterbund in Hallein erwähnen: Vielleicht könnten Sie den sozialdemokratischen Bürgermeister von Hallein mal zum Nachdenken bringen, ob es sinnvoll ist, die benachbarte Bevölkerung mit folgender - zugegebener Maßen - verkürzt zusammengefasster Botschaft über diverse Medien zu konfrontieren: "Leute, sperrt eure Töchter in den Keller, da kommt eine Horde notgeiler, gewaltbereiter, mit Drogen handelnder, allein reisender Männer nach Hallein!"

Übrigens, der Cousin meines Vaters ist nach dem 2. Weltkrieg mit 20 Jahren von Hallein aus zuerst nach Kanada, dann in die USA ausgewandert - als "allein reisender Mann" (gar ein Wirtschaftsflüchtling?). Seine Eltern, damals 50+, sind natürlich in Hallein geblieben und haben dort in der Nachkriegszeit auf bessere Zeiten gewartet.

Liebe Grüße aus Oberndorf! Bei uns funktioniert die Integration der Asylbewerber besonders seit der Flüchtlingswelle 2015 dank des sehr engagierten Vereins "Soziales Netzwerk Oberndorf" und einer ganzen Reihe von engagierten und hilfsbereiten Mitbürgern sowie auch Unterstützung der Stadtgemeinde ausgezeichnet.

Hannes Danner, 5110 Oberndorf