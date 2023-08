Das Stück Amour rückt das Thema Pflege in den Mittelpunkt

Ich war beruflich bedingt schon dutzende Male in der (glücklichen) Situation, pflegende Angehörige in ihrer verzweifeltsten Stunde unterstützen zu dürfen.

Nun saß ich am 8. 8. 2023 im Salzburger Landestheater und erwartete die Aufführung von Amour von Michael Haneke. Und ich möchte auf diesem Weg dem gesamten Ensemble und allen Verantwortlichen aus tiefstem Herzen zu dieser Inszenierung gratulieren. Amour ist erschreckend, schonungslos, berührt, emotionalisiert auf brutale Weise, macht betroffen, bringt zum Weinen, schockt und macht nachdenklich. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Ja, genau so ist die Spirale, in der sich pflegende Angehörige befinden. Und so klein wird der Raum, je länger die Situation voranschreitet. Ich halte es für elementar wichtig, dass dieses Thema noch mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft rückt. Und Amour leistet hier, in grandioser Inszenierung, einen Beitrag. Danke dafür.

Mag. (FH) Andreas Gruber, 5020 Salzburg