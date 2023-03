Das Suchtpotenzial von Handy & Co.

Großes Lob für Idee und Durchführung des Projekts "Handyfasten" am Europagymnasium in Salzburg-Nonntal (SN vom 9. 3.)! Auch ich beobachte als Pädagogin seit Jahren das Suchtpotenzial von Handy und Smartphone, wobei z. B. bereits Kinder der zweiten und dritten Volksschulklasse in meiner Hausaufgabenbetreuung gefährdet sind. Meinen Schülern mache ich immer klar, dass ich bei konzentrierter Arbeit weder sofort auf einen Anruf noch auf eine Mitteilung auf meinem Handy reagiere. Denn ich bin ja weder bei der Rettung noch bei der Feuerwehr. Das bringt sie dann zum Lachen, aber auch zum Nachdenken.

Mit Sorge verfolge ich zudem neben Mobbing im Netz die Zunahme des Sexting, was in der Schule immer wieder thematisiert werden sollte.



Michaela Hagenauer, Bakk. Phil., 5110 Oberndorf