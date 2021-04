Das Theater um das Nacktbaden

Zu "Nackt baden an der Königsseeache" (SN vom 22. 4.): Dieser Bericht inspiriert mich zu einer Stellungnahme. Als Nachkriegskind hatte Nacktheit in meinem Denken nur als etwas "Unschamhaftes" Platz. Als ich in späteren Jahren schwimmen erlernte und dies noch später einmal auch nackt genießen durfte, war das ein Höhepunkt.

Für mich hat das nichts mit sexueller Freiheit zu tun. Es ist nur die Freiheit des Körpers. Männer haben ohnehin nur ein kleines Höschen an, doch Frauen ohne tadellose Figur legen den Badeanzug nicht freiwillig ab. Ich habe immer die Naturvölker, für die dieses Gehabe kein Thema ist, eher als Vorbild gesehen. "Unmoralisches" geschieht meist nicht öffentlich auf dem Badeplatz. Jedes Kind kann im Fernsehen immer wieder Nacktszenen anschauen.

Was soll also das Theater?



Heidemarie Stöger, 5301 Eugendorf