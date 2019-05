Das Thema Klimaschutz müsste oberste Priorität haben.

Leider kann ich die beiden regierenden politischen Vertreter Österreichs, vor allem in der Europäischen Union nicht mehr unterstützen. Egal ob "rechts" oder "links", jede Partei hat gute und weniger gute Ansätze, doch spätestens jetzt sollte/müsste das Thema Klimaschutz oberste Priorität haben. Ob es uns gefällt oder nicht, sind in Zukunft unvermeidlich hohe Kosten fällig. Liebe politische Entscheidungsträger verändert unsere bestehende Steuerlast z.B. ersetzt ganz oder wenigstens teilweise die Lohn- und Körperschaftssteuer durch eine CO2 Steuer. Durch diese Veränderung könnte der lange geforderte Weg, den Faktor Arbeit zu entlasten, erreicht werden und im Gegenzug würde eine umweltpolitische, gerechtere Steuer die Einnahmen kompensieren. Geld, Profit und Wohlstand sind vorrangig in unserer Gesellschaft, doch welchen Wert haben diese Dinge ohne einer intakten Welt?





Hotelier Georg Maier, 5020 Salzburg