Das Trauerspiel um Strom

Nachdem in den Jahren von 2019 bis 2021 der Stromimport schon explodiert ist, ging er 2022 mit insgesamt über 11 Prozent weiter nach oben. Bei einem Gesamtstromverbrauch von 72 TWh wurden 2022 allein aus Deutschland netto 16 TWh importiert. Wie wollen wir unsere Energiekrise in den Griff bekommen, wenn wir uns nicht einmal selbst einigermaßen ausreichend mit Strom versorgen können. Wir rühmen uns noch immer mit dem vorbildlich hohen Anteil an erneuerbarer Energie in der Stromerzeugung. Dieser wurde aber durch den Bau der Wasserkraftwerke in den Nachkriegsjahren der damaligen Generationen erreicht und bewerkstelligt. Dann kam beginnend mit dem Projekt Hainburg beinahe ein Stillstand der bis heute anhält. So wurden wir vom Stromexportland zu einem Land mit bedenklicher Importabhängigkeit. Und verbunden auch damit wird plötzlich Blackout schon zum Umgangssprachlichen Normalbegriff. Ein Land mit einem Überschuss an Stromerzeugungskapazität hätte vermutlich auch weniger einen Blackout zu fürchten. Endlich müssen jetzt Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass erneuerbare Energieprojekte beschleunigt und nicht verzögert oder behindert werden. Unsere Nachbarländer verheizen wieder verstärkt Kohle - auch Deutschland mit plus 16 Prozent - und exportieren den Strom dann auch nach Österreich.







DI. Dr. Thomas B. Reisner,Gerichtlich beeidigter Sachverständiger für Energieanlagen und Technische Physik, 5020 Salzburg