Das Überstehen ist alles

So schnell kann es gehen, und die Welt sieht anders aus und man selbst ist ein anderer geworden. Die Erkenntnis der Bedrohung durch das Coronavirus lässt uns anders denken, fühlen, leben und lieben. Von Leid und Tod bedroht, müssen wir einsehen, dass wir alle in einem einzigen Boot namens Erde sitzen und nun gemeinsam stark sein müssen, um gemeinsam überleben zu können. Wir wollen das Beste für unsere Kinder, für unsere besonders bedrohten Mitbürger, nun auch hoffentlich wieder für geflüchtete Menschen und für uns selbst. Dafür sind wir bereit, in dieser Krisenzeit alles auf uns zu nehmen, um danach wieder gemeinsam ein gutes Leben führen zu können. Wenn alles überstanden sein wird, wenn wir uns wieder umarmen dürfen, wenn wir wieder lachen und ohne Sorgen fröhlich sein können, wenn wir wieder arbeiten werden, werden wir stolz darauf sein, dass uns unser Mut und unsere Lebensfreude nie verlassen haben.





Ing. Egon Hofer, 9063 Maria Saal