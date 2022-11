Das übliche Polittheater

Es ist irgendwie erfreulich, die Berichterstattung der SN zur Innenpolitik zu verfolgen, da dort doch Ausgewogenheit zu finden ist. Es ist halt einmal wirklich so, dass nicht nur eine Partei dafür anfällig ist, zu eigenen Gunsten zu arbeiten und zu handeln. Dass einzelne Abgeordnete, wie zum Beispiel Herr Krainer groß auftreten und mit dem Finger auf die anderen zeigen, fällt irgendwo auch unter Polittheater. Als altgedienter Funktionär seiner Partei (Parlament, Bundes- und

Landespartei) weiß er natürlich, wie Entscheidungen fallen und umgesetzt werden. Wenn es der eigenen Partei nützt ist alles schön, machen andere Gleiches oder Ähnliches ist es natürlich Korruption und Freunderlwirtschaft. Es kommt immer darauf an, von welcher Seite aus man das betrachtet. Das ganze Theater erinnert mich an einen netten alten Spruch: "Und daraus schloss man messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. So endet alles wieder schicklich und die Partei ist überglücklich."



Herwig-Alexander Mackinger BA, 3133 Traismauer