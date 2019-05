Moment mal: wenn hier irgendetwas beunruhigend ist, dann nicht die Tatsache, dass es "gewissen Kräften" möglich ist, das Machtgefüge in diesem Land mit einem Video zu verändern. Die Akteure in selbigem Video sind nämlich hochrangige Politiker und offenbaren gleichzeitig, dass Ethik und Gemeinwohl Fremdwörter für sie darstellen. Folglich ist das Verbrechen keineswegs die "unlautere Methode". Das Verbrechen ist die Denkweise der Herren und die gehört gnadenlos offenbart, um die Allgemeinheit zu schützen.

Politiker, wie wir sie brauchen, denken nicht so, führen keine solchen Gespräche und können also auch nicht dabei gefilmt werden!

Alles andere gehört an den Pranger.

Felix Frieder, 5400 Hallein