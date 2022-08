Das Verhalten der Opposition

"Haxelbeißen" statt sachlicher Kritik und Kontrolle: Das wirft Dr. Maria Ganauser in ihrem Leserbrief der Opposition vor: "Die Regierung wird bekämpft, was immer und wie immer sie es tut . . . eine verantwortliche Opposition kritisiert und kontrolliert sachlich und verweigert nicht die Zustimmung, wo dies sachlich angebracht ist . . . so schlägt sie halt wild um sich, mit Argumenten, dass einem die Haare zu Berge stehen, aber sie ist laut und findet das mediale Interesse" - mit dieser Diagnose ist Dr. Ganauser sicherlich nicht allein.

Angesichts der aktuellen Herausforderungen - Covid-19-Pandemie, Klima-Katastrophe, ausbleibende Öl-/Gaslieferungen, galoppierende Inflation, Sicherung des Pensionssystems, Pflegenotstand, was vergessen? - wäre ein "Gemeinsam am selben Strang ziehen" höchst notwendig. Ein frommer Wunsch?

In der Ukraine hat die russische Invasion diesen Zusammenhalt bewirkt. Muss wirklich erst jemand - die Passauer Feuerwehr? - bei uns einfallen, um die Opposition dazu zu bringen, ihr Regierungs-Bashing durch eine sachorientierte Kritik/Kontrolle zu ersetzen?





Helmut Hintner, 5020 Salzburg