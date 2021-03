Das Verhalten des FPÖ-Politikers ist schäbig

Die Coronademonstration in Wien zeigt wieder einmal mehr das wahre Gesicht der FPÖ:. Eine Partei, die zu den anstehenden Themen bzw. Problemen keine nennenswerten politischen Lösungen liefert außer Fundamentalopposition. Im Gegenteil, ein ehemaliger Innenminister, der außer der teuren Anschaffung von Pferden, einer politisch motivierten Zerschlagung des BVT sowie simpler Ausländerhatz nichts aufweisen kann, wiegelt nunmehr in Gemeinschaft mit Rechtsextremen und unter fälschlichem Hinweis auf verfassungsmäßig garantierte Grundrechte sowie unter Missachtung geltender Verordnungen eine Minderheit der Bevölkerung auf. Ein Volksvertreter, der im liberalen Verfassungsboden eingebettet, bei bestimmten Bevölkerungskreisen punkten will. Dieses Verhalten ist schäbig und entspricht leider der Grundlinie der FPÖ. Das hat mit Demokratie nichts mehr im Entferntesten zu tun. Ich hoffe, dass die Parteien in politischer Hinsicht, aber auch die staatlichen Organe mit der vollen Härte gesetzlicher Bestimmungen darauf reagieren.







Hans Auer, 5061 Elsbethen