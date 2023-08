Das Verkehrsamt ist seit Jahren untätig

Seit nunmehr drei Jahren ersuche ich das Verkehrs- und Straßenrechtsamt um die Aufbringung der entsprechenden gelben Bodenmarkierung in der Danklstraße, die bekanntermaßen die Übungsstraße für Kinder ist, die sich hier auf ihre Fahrradprüfung vorbereiten. Diese Straße ist trotz gegenläufigen Verkehrs nur einspurig befahrbar, da auf der anderen Seite weiße Markierungen sind, innerhalb derer legal geparkt werden kann. Diesbezüglich gibt es gegenüber den Häusern Danklstraße 4 und 6 eine frei zu haltende Stelle, wo unter keinen Umständen Autos abgestellt werden dürfen. Auch bei der Einmündung der Danklstraße in die W.-Hauthaler-Straße ist laut weißer Bodenmarkierung für mindestens drei Autolängen das Abstellen von Autos verboten. Dies wird nie eingehalten, was dazu führt, dass man sich auf der einzigen frei bleibenden Spur den einbiegenden Autos frontal mit Kollisionsgefahr gegenübersieht.

Reger Mailverkehr seit drei Jahren mit beigefügter Fotodokumentation und Telefonate mit dem Abteilungsleiter des Verkehrs- und Straßenrechtsamts führten bislang zu keinen Aktivitäten. Die letzte freundliche Antwort, sich der Sache anzunehmen, erhielt ich von der damals zuständigen Stadträtin Martina Berthold. Sonst war das Motto: Nicht einmal ignorieren. Einmal mehr ersuche ich dringlich um entsprechende Aktivitäten.



Univ.-Prof. Dr. Gernot Pauser, 5020 Salzburg