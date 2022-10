Im Leitartikel (SN, 22. 10.) geht Chefredakteur Manfred Perterer mit den derzeitigen politischen Agierenden hart ins Gericht und damit, welche politische Achterbahn sie uns bieten. In zwei Absätzen zeigt er aber den Zwiespalt der derzeitigen Politik auf. In einem stellt er höchsten Standard im Sozialen, Sauberkeit, Gesundheit fest, um in anderen fest zu stellen, was in der Pflege, in der Kinderbetreuung, in der Bildung, bei den Lehrberufen, im Pensionssystem noch zu verbessern ist. Mit recht wird die Beantwortung dieser Fragen gefordert. Bei dem Zustand der aktuellen Regierung, die mit sich selbst mehr beschäftigt ist, als die zahlreichen offenen Baustellen aufzuarbeiten, habe ich berechtigte Zweifel, ob etwas weiter geht. Und so meine ich, wie die Neos-Chefin "Das Vertrauen ist im Keller".

Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg