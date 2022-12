Das Veto Österreichs!

Blockieren sollten wir den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, allenfalls auch Serbien, denn diese beiden Staaten "reichen" Flüchtlinge zu uns durch. Diese Blockade betreffend den Schengenbeitritt von Rumänien und Bulgarien ist rein parteipolitisch motiviert und das ist das Schreckliche daran: Speziell die ÖVP vereinnahmt Österreich für sich, nimmt diesen Staat praktisch in Geiselhaft. Da tritt der Innenminister in Brüssel für Österreich auf und agiert rein parteipolitisch. Das kann es nicht sein, das sollte letztendlich auch der grüne Koalitionspartner erkennen. Ein Minister, eine Bundesregierung hat zuallererst für Österreich zu agieren, nicht für die eigene Partei. Die ÖVP hat auch nach Kurz nicht erkannt, was sie mit Österreich anstellt und wie sie ihre Macht missbräuchlich einsetzt, wenn es darum geht, entweder eine Wahl zu gewinnen (wie Kurz), oder sie nicht zu sehr zu verlieren (wie aktuell).



Günter Österer, 5023 Salzburg