Das viele Plastik in der Arktis ist eine Katastrophe

In dem Artikel "Arktis ähnlich mit Plastik vermüllt wie dicht besiedelte Regionen", (SN, vom 06.04.2022, geht es darum, dass die Arktis mit fast so viel Müll verschmutzt ist wie andere dicht bewohnte Gebiete, und der meiste Müll entsteht durch die Fischer, die ihre alte Ausrüstung im Meer entsorgen.

In meinen Augen ist es echt schlimm, dass mittlerweile die Arktis fast so verschmutzt ist wie andere Teile Europas, da die Arktis als unberührte Gegend bekannt ist. Finden Sie es nicht katastrophal, dass eine Gegend weit weg von Ballungsräumen so derartig verschmutzt ist? In meinen Augen ist es eine reine Katastrophe.

Auch dass Fischer ihre alte Ausrüstung im Meer hinterlassen, ist für mich eine bodenlose Frechheit, da es echt nicht so viel Arbeit ist, den Müll ordentlich zu entsorgen. Oder benötigt es so viel Aufwand, etwas verantwortungsvoll zu entsorgen? Das glaube ich nämlich kaum.

Denken Sie einmal an die verschiedenen Lebewesen im Meer. Was ist mit denen? Auch einige von ihnen werden sich mit Plastik vergiften und sterben, da die Meerestiere denken, dass das Plastik Nahrung ist und die Tiere unter Wasser es fressen.

Ich kann zwar nachvollziehen, dass ab und zu Plastik verloren geht, aber wenn man es nur unabsichtlich verliert, könnte nicht so viel Müll in der Natur liegen, da man meist den verlorenen Müll wieder einsammelt.

Jetzt kann man erkennen, dass Plastik einer der giftigsten Stoffe für die Natur ist und es gravierende Schänden anrichten kann. Also helfen Sie mit und trennen Sie Ihren Müll vernünftig und überlassen Sie ihn nicht der Natur. Jeder Beitrag zählt!









Lukas Rotschopf, 13 JahreRG des Schulvereins am Benediktinerstift Lambach, 4650 Edt bei Lambach