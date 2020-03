Das Virus hält die Welt in Atem

Und plötzlich ist nichts mehr wie zuvor, Veranstaltungen können nicht mehr stattfinden, Schulen und Universitäten müssen schließen, Unternehmen stellen auf Teleworking um und vieles mehr. Unsere vollen Terminkalender, unsere zu extreme Highspeed-Entwicklung in mehreren Bereichen, die übermäßige Ausnutzung von Ressourcen unserer Welt, das ist plötzlich gestoppt. Eine unsichtbare Gefahr sucht sich ihren Weg in unsere Gesellschaft. Es gibt eine breite Betroffenheit. Und plötzlich sind alle gleich. Ob arm oder reich, ob in Europa oder in anderen Teilen der Welt, plötzlich stehen alle vor der gleichen Herausforderung, die gesundheitliche Krise durch das Coronavirus zu meistern.

Sachlich und seriös führt die österreichische Bundesregierung tagtäglich durch diese Krise. Unzählige Menschen üben trotzdem ihren Beruf aus, um den reibungslosen Ablauf im gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Jetzt schon sind notwendige Hilfsmaßnahmen für Wirtschaft, Industrie, Tourismus, Kultur, Sport etc., für alle Bereiche unserer Gesellschaft angesprochen. Und auch hier wird bemerkt, dass wir alle im gleichen Boot sitzen.

Und genau hier setzt die Frage nach dem Umgang mit dieser Krise ein. Statt Gier und Geiz steht jetzt Helfen und Teilen im Mittelpunkt. Statt Kritik und Kampf stehe jetzt positives Denken und Zusammenhalt im Mittelpunkt. Und genau das ist die große Hoffnung für die Zukunft. Viele Menschen fragen sich bereits: Wie ist diese Krise entstanden? Was will uns diese Krise sagen? Was können wir jetzt schon daraus lernen? Was sollten, was müssten wir in unserem Leben, in unserer Gesellschaft ändern?

In jedem Menschen steckt tief drinnen eine starke innere Kraft, die uns hilft, besondere Herausforderungen zu meistern. Für jeden Menschen und für jede Gesellschaft besteht die Möglichkeit, aus der Krise zur Chance zu kommen. Eine Chance, miteinander die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Eine Chance, aus dieser Krise miteinander gestärkt in die Zukunft zu gehen. Ein Virus verbindet die Welt!





Eva Weissenbacher, 5020 Salzburg