Das Virus und die Globalisierung

Vor vielen, vielen Jahren nahm ich einmal in meiner Eigenschaft als GD des Importunternehmens eines international tätigen Automobilherstellers an einer informellen Diskussion von Unternehmern und Topmanagern teil. Das damals aktuelle Thema war der Beginn von "Liberalisierung, Deregulierung und Globalisierung". Alle waren der Meinung, nun würden wir goldenen Zeiten entgegensehen. Gewiss, es entstand ein anhaltender Aufschwung der Wirtschaft und des Lebensstandards, vielen ging es - jedenfalls in Europa - so gut wie nie zuvor. Doch schon damals hatte ich Vorbehalte, ob sich denn auf Dauer diese Begriffe als Segen erweisen sollten. Man hielt mich für rückständig und überhaupt für jemanden, der die Zeichen der Zeit nicht erkannt hätte.

Spätestens jetzt, im Zeichen des Coronavirus, muss man erkennen, dass die erwähnten Slogans an ihre Grenzen stoßen und die Gier eines weltweiten Turbokapitalismus den Tanz um das Goldene Kalb namens Profit tanzt. - Beispiele? Die Deregulierung brachte es mit sich, dass immer mehr Fluggesellschaften in finanzielle Probleme gerieten. Von mehr versprochenem (positivem) Wettbewerb durch Vielfalt kann keine Rede sein, es entstanden Monopole. Haben denn wirklich Fluggäste je verlangt, um ca. 30 Euro von Salzburg nach Berlin fliegen zu können? - Globalisierung? Die Auslagerung z. B. der Produktion von Medikamenten in "Billigländer" wie Indien und China, brachte es gerade in diesen Tagen mit sich, dass heimische Apotheken nicht in der Lage sind, Patienten ausreichend mit Medikamenten zu versorgen. Es wird überlegt, diese Produktionen besser im Lande zu belassen, bravo! - Diese Argumentation könnte man fortsetzen. Es ist zu hoffen, dass die derzeitigen Verhältnisse zu einem Umdenken führen werden - auch in der gesamten EU mit ihren schwachen Exponenten in Brüssel.

Gerald Gießwein, 5020 Salzburg

Quelle: SN