Ein guter Tag beginnt mit einem "Nein" zum S-Link! Das Volk hat gesprochen und seine Abneigung zum Milliardengrab abgegeben und das sollte bitte ernst genommen werden, denn für wen wird denn Politik gemacht? Natürlich ausschließlich für die Menschen, denn die sind das Maß aller Dinge und nicht die Politiker/-innen, die ja von ihnen gewählt wurden und daher nicht herrschen, sondern dem Volkswillen dienen müssen, auch wenn es ihnen gegen Strich geht.

Nun wird man das Resultat versuchen klein zu reden, so wie sie es brauchen und die Beteiligung bagatellisieren, denn es waren ja "nur" 22% bei der Abstimmung. Aber bei der Mönchsberggaragen-Abstimmung letztes Jahr am 26. 6. 2022 waren auch nur 21,98 % und der Bau wurde aber sofort abgedreht. Das Votum, ob hoch oder niedrig, gilt auf alle Fälle! Vierzig Jahre wird nun an dieser ominösen U-Bahn bereits herumgedoktert und das hat erstens bis jetzt extrem viel Geld gekostet und wenn es so lange Zeit auch ohne ging, dann wird sie zweitens halt nicht benötigt. So einfach ist das!

Josef Blank, 5061 Elsbethen