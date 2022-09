Wenn man die vollmundigen Ankündigungen einiger Präsidentschaftskandidaten hört, möchte man meinen, in Österreich bestimmt eine einzelne Person, wer dieses Land regiert. Meine Schulzeit ist zwar schon länger her, aber ich habe damals gelernt, dass eine österreichische Bundesregierung vom Volk gewählt wird. Das Volk ist der Souverän in Österreich. Daran hat sich bis heute meiner Meinung nach nichts geändert. Die gewählte Mannschaft arbeitet dann fünf Jahre für das Land.

Wie gut oder schlecht diese Arbeit war, sollte bei der nächsten Wahl durch das Volk mittels Wählerstimme beurteilt werden. Heute erlebe ich, dass schon wenige Tage nach Vereidigung der Regierung, diese durch Opposition und Medien so mit Dreck überschüttet wird, dass ich ihre tatsächliche Leistung fast nicht beurteilen kann. Ich fühle mich durch solches Vorgehen massiv in meiner freien Wahl und Souveränität als Bürger dieses Landes eingeschränkt. Natürlich ist konstruktive Kritik in einer Demokratie unerlässlich, aber das niedrige Niveau auf dem heute politische Auseinandersetzungen ausgetragen werden, entsetzt mich immer wieder.

Mag. Gertrude Schmid, 5020 Salzburg