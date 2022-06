Das wäre eine schöne Gelegenheit gewesen

Bravo, bravo. Der BMX-Parcours ist Geschichte. Es konnte also nicht schnell genug

gehen mit der "Renaturierung." Nur keine Zeit verlieren, nicht dass vielleicht noch

Einspruch erhoben werden könnte gegen diese Maßnahme. Man gewinnt den

Eindruck, dass keine Kosten und Mühen gescheut werden, um diesen Parcours

ungeschehen zu machen. Wenn es allerdings darum geht, adäquate Alternativen

zu schaffen, schaut die Sache wieder ganz anders aus. Da fehlt es vor allem nicht nur an finanziellen Mitteln, sondern vorrangig auch am Willen.

Können wir auf diese Entscheidung stolz sein im Sinne des Umweltschutzes oder sollten wir uns im Sinne des Kindeswohls eher dafür schämen?

Sollen sie doch zuhause still und leise vor ihren Handys und Computern verkümmern. Das hört man wenigstens nicht. Kein Kinderlärmen, kein Lachen. Endlich wieder Ruhe.

Man kann sich dann höchstens darüber echauffieren, dass Kinder ihre Nase ständig

in ihre Handys stecken und sich nicht mehr anders zu beschäftigen wissen.

Was wäre das für eine schöne Gelegenheit gewesen, den Kindern die Tier- und

Pflanzenwelt im Augebiet als schützenswert nahe zu bringen. Dass Spaß haben

Rücksichtnahme nicht ausschließt. Ihnen zu zeigen, dass Bäume leben, dass auch sie

"bluten", wenn man sie verletzt. Gerade Kinder haben für diese Dinge ein offenes Ohr, im Gegensatz zu vielen Erwachsenen.

Auch von Seiten der Politik ist scheinbar nichts zu erwarten, schließlich haben

Kinder noch keine Wählerstimme. Also kein Problem momentan. Allerdings sollte sich dann später keiner wundern, wenn diesen Kindern im Erwachsenenalter die Anliegen und Bedürfnisse der auf Hilfe und Verständnis angewiesenen alten Menschen genauso empathielos egal sind wie den jetzigen Erwachsenen die Kinder.

Werner und Melitta Strohofer, 5081 Anif