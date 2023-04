Wahlrecht und Wahlmöglichkeiten sind nicht selbstverständlich, sie wurden von anderen Generationen errungen und sind schnell wieder aus der Hand gerissen, wenn man sich dessen Bedeutung nicht bewusst ist.

Dazu muss man nur in populistisch geführte Länder im Osten oder Südosten Europas schauen. Das Stimmrecht nutzen ist ein wichtiger Baustein einer lebendigen Mitmach-Demokratie.

Auch hier erleben wir leider, wie Justiz, Presse, staatliche Institutionen mit Worten und Bildern angegriffen werden, Lügen und Hass gestreut wird und einiges davon ist uns recht bekannt aus dem letzten Jahrhundert - wenn es auch viele Menschen vielleicht ausblenden, wenn man die verstörenden Plakate à la 30er Jahre sieht. Weil es ja eh nur die eine Partei ist, die so agiert - aber eben dies ist ein bedenklicher Anfang oder eher eine Fortsetzung der Unkultur, siehe Niederösterreich, Kickl zu Fasching und zig andere Beispiele.

Jede demokratische Gesellschaft braucht ein Mindestmaß an Anerkennung von Tatsachen, über alle politischen Lager hinweg. Respekt zwischen politischen Konkurrenten ist auch in hitzigen Diskussionen unverzichtbar, Gesten und Wörter können sehr verletzen. Wenn Vertreter anderer Meinungen als Lügner oder Feinde betitelt werden, wenn nur die eigene Ansicht als die wahre "Volksmeinung" gilt, obwohl am Wahltag eine Mehrheit anders gestimmt hat, ist dies Gift für die Gesellschaft und Demokratie. Da hilft ein lächelndes Gesicht am Plakat auch nichts, wenn mehrere andere Plakate und Worte ganz anders aussehen. Sind Verächter der grundsätzlichen demokratischen Pfeiler erst einmal an Schaltstellen der Gesellschaft und Politik, beginnt die Zerstörung und Zerrüttung. Das Wahlrecht sollte genutzt werden, das Kreuz wohlüberlegt gemacht werden, für die Weichen einer guten Zukunft für zumindest weitere Jahre bis zur nächsten Wahl.





Oliver Hahn, 5020 Salzburg