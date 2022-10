Das war gelebte Demokratie

Bundespräsidentenwahl 2022. Ich fuhr mit Hannes, meinem Sohn, zum Gemeindeamt. Drei Meter vor der Eingangstür hielt ich an, um einen kurzen Weg ins Wahllokal zu haben.

Man kennt mich: 1995 Gründer der Schulwegpolizei und selbst zehn Jahre für die Sicherheit unserer Jüngsten im Einsatz, querschnittgelähmt per Flugambulanz vor 27 Jahren heimgebracht.

Ein Bediensteter der Gemeinde hilft mir aus dem Auto und leitet mich in den Amtsraum. Er stellt mir einen Stuhl vor die Tische der Wahlkommission. Ich muss nicht in die weiter entfernt gelegene Wahlzelle humpeln. Auf Kommando von Amtsleiterin Petra Holl erhebt sich die gesamte Kommission von ihren Stühlen, weicht auf eine Seite aus und muss mit dem Rücken zu mir stehen. Es darf niemand sehen, was ich am Stimmzettel ankreuze. Auch von draußen darf niemand mehr das Wahllokal betreten.

Unsere Amtsleiterin handelt, wie es das Gesetz vorsieht! Der Gemeindebedienstete hilft mir wieder, mich vom Sessel zu erheben, und geleitet mich in meinem Mäuseschritt aus dem Amtshaus hinaus. Man ist bzw. war bürgernah, bürgerfreundlich und behindertenfreundlich! Vor dem Amtshaus warteten schon 15 bis 20 Menschen, um wählen zu können. Für mich war alles gelebte Demokratie.



Wolfgang Brudl, 5411 Oberalm