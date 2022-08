Das war schon immer so!

Zum Leitartikel des Redakteurs Alexander Purger vom 3.8. "Gibt's eine

Nehammer-Debatte? Sicher!" möchte ich gerne bemerken, dass das bei der

ÖVP schon immer so war und immer so sein wird: Wenn ein Kanzler Stimmen

und Wahlerfolge bringt - so wie der Sebastian Kurz - dann kann er noch

so viele Hoppalas und falsche Entscheidungen wie z.B. "die Pandemie ist vorbei"

machen und er wird von der Basis immer über den Grünen Klee gelobt werden.

Wenn aber nicht so wie jetzt, wo die ÖVP in den Umfragen am unteren Rand dümpelt, wird sofort der Fuchsschwanz aktiviert, um am Kanzlersesselbein zu sägen.

Politisches Versagen wird nicht verziehen und Dankbarkeit - auch in schlechten

Zeiten - ist bei der ÖVP keine Kategorie!





Josef Blank, 5061 Elsbethen