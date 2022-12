"Das Wichtigste im Leben ist Gesundheit"

Wenn man Menschen fragt: Was ist das Wichtigste im Leben?, dann sagen fast alle: "Das Wichtigste ist die Gesundheit, dass ich (meine Familie) gesund bin, bleibe" und wenn nicht zutreffend, "dass ich bald wieder gesund werde" - sehr verständlich und nachvollziehbar.

Und was wird von den Entscheidungsträger/-innen in Politik und Wirtschaft dafür getan? - meiner Überzeugung nach - viel zu wenig, vor allem für das im Gesundheitsbereich engagierte Personal - eine "politische Bankrotterklärung":

- Die Arbeitsbedingungen und entsprechende finanzielle Anerkennung dieser herausfordernden Tätigkeiten verbessern sich kaum

- Anreize, diese Berufe zu ergreifen, lassen auf sich warten

- Administrative Aufgaben werden mehr, die dafür erforderliche Zeit fehlt bei der so wichtigen direkten Zuwendung zu den Patienten

- uvam.

Gefördert wird von der Politik und Wirtschaft hingegen viel mehr die Konkurrenzfähigkeit und immer mehr zu haben und das Vermögen zu vermehren, anstatt das Gemeinwohl zu beachten und sich zu fragen, was ist für ein menschenwürdiges Leben hilfreich.

Wer aufgrund dieser feststellbaren Entwicklung trotzdem "frohe Weihnachten" feiern kann, ist zu beglückwünschen - er/sie lässt die Hoffnung nicht sterben.





Hans Riedler, 4040 Linz