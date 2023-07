Das "Wir" hätte es längst geben sollen

Wie Recht hat doch unser Herr Bundespräsident, wenn er betont, "dass wir uns nicht daran gewöhnen (dürfen), dass wieder von einem ,wir' und ,den Anderen' gesprochen wird". Da kann ich unseren Herrn Bundespräsidenten nur beipflichten. Allerdings hätte ich von ihm ähnliche Worte erwartet, als - vor gar nicht so langer Zeit - ständig vom "Wir" (wir, die wir solidarisch in der Krise zusammenstehen) und den "Anderen" (Schwurbler, Verschwörungstheoretiker usw.) die Rede war und beide dieser Seiten die andere Seite ständig pauschal verunglimpft haben. Woher kommt denn die vielbeklagte Spaltung der Gesellschaft seit Corona? Doch wohl von daher. Das verwundert auch nicht, denn: Mehr "wir" gegen "die anderen" als zu dieser Zeit geht eigentlich nicht mehr. Und damals habe ich sehnsüchtig darauf gewartet, dass gerade trotz und in dieser schwierigen Situation der Bundespräsident Führungsstärke zeigt und seine Stimme mahnend erhebt, wenn zum Beispiel der damals amtierende Bundeskanzler bezüglich gegen Corona ungeimpfter Mitmenschen betonte, man werde jetzt "die Zügel für Ungeimpfte straffer ziehen" und kurz danach eine Impfpflicht gegen Corona beschlossen wurde, von der heute niemand im Parlament oder der Regierung mehr etwas wissen will. Da man aber immer nur auf die Seite der "Schwurbler", "Covidioten" und ich weiß gar nicht was noch geschaut hat, und im Gegensatz dazu den immer stärker emporkommenden Totalitarismus in der eigenen Sprache nicht bemerken konnte oder wollte (es war ja klar, wer die "Guten" und wer die "Bösen" sind - obwohl man hätte ahnen können, dass die Wirklichkeit niemals so schwarz und weiß sein kann), gerade deshalb hätte damals Van der Bellen etwas Vergleichbares wie jetzt in Richtung der damaligen Politik sagen müssen. Das wäre im Gegensatz zu jetzt auch selbst-kritisch gewesen und hätte daher auch von einer wirklichen menschlichen Größe gezeigt. Das jetzt kommt ein bisschen spät, es kommt so, dass es in keinster Weise selbstkritisch, sondern eher selbstgefällig wirkt und so kann man dazu eigentlich nur noch mit dem Matthäusevangelium (Matthäus 7,3) antworten: "Warum siehst Du den Splitter im Auge Deines Bruders, aber den Balken in Deinem Auge bemerkst Du nicht?"



Mag. Helmut Egger, Klinischer Psychologe und Psychotherapeut, 5020 Salzburg