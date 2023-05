Das Wohnbau-System muss verändert werden

Es ist zu begrüßen, dass sich die SN nicht nur vor der Wahl, sondern weiterhin mit dem völlig aus dem Ruder gelaufenen Wohnbau in der Stadt Salzburg beschäftigen. Ein ärgerliches Phänomen, das längst auch auf dem Land in eine unfinanzierbare, schädliche Richtung läuft. Das gesamte Wohnbau-System muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Staatliche Eingriffe, vor allem in das Großgrund-Eigentum, werden unvermeidbar.

Mit Zähnen und Klauen haben bisher die dominierenden konservativen Kräfte diese notwendigen Eingriffe verhindert. Dazu gesellt sich ein "Datenschutz", der die Offenlegung aller für den Wohnbau geeigneten Grundstücke und ihrer Eigentümer (wer genau, nicht nur irgendwelche Kapitalgesellschaften, Stiftungen oder Fonds) verhindert. Die Bevölkerung weiß nicht, wem was gehört, weil diese Fragestellung vom kostenpflichtigen Grundbuch so nicht beantwortet wird, außer es macht sich jemand die Mühe, aufwendig zu recherchieren.

Es wäre schon recht nett, könnten sich die Medien dieser investigativen Aufgabe widmen, weil jede spezielle Landtags-Anfrage im Sand versickert und die Behörden auf ihrem Amtsgeheimnis hocken.



Dr. Silvester Schröger, 5020 Salzburg