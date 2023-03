Das Wohnen und die Gnade der frühen Geburt

Zu Gerhard Doblhamers Artikel vom 25. Februar 2023:

In der Stadt Salzburg wohnt es sich immer noch sehr angenehm - allerdings nur für jene, denen die Gnade der frühen Geburt zuteilgeworden ist. Vor 20 Jahren noch ließ sich eine 3-Zimmer-Wohnung um 120.000 Euro erwerben. Diese Summe reicht heute nicht einmal mehr für zehn Jahre Miete in einer Unterkunft gleicher Größe.

Dass es noch übler werden kann, zeigt ein Blick nach München, wo für zwei Zimmer schnell einmal 3000 Euro im Monat fällig werden. Wollen wir, dass es so weit kommt? "Nein!", rufen jene, die weit über die Hälfte ihres Einkommens für das Wohnen ausgeben müssen. "Aber ja!", antworten die Makler, Spekulanten, Notare, die an den irren Preisen prächtig verdienen, hinter vorgehaltener Hand. Und was sagt die Politik? Wie so oft in derartigen Situationen verlangt sie zuerst einmal nach Machbarkeitsstudien, nach Konzepten - was in der Regel Monate, wenn nicht Jahre dauert. Nun aber ist es für alle Entscheidungsträger, die lieber erst einmal abwarten wollen, ungemütlich geworden: Aus Gerhard Doblhamers 6-Punkte-Plan spricht nicht nur Detailkenntnis, die seiner jahrzehntelangen Berufserfahrung geschuldet ist, er gibt auch Antworten auf eine Fülle sozialer, ökologischer, wirtschaftlicher und nicht zuletzt moralischer Fragen, die mit dem Thema Raumordnung und Bauen verbunden sind.

Ich hoffe sehr, dass diese Zusammenschau breit diskutiert wird, möglicherweise auch von einer nachwachsenden Politikergeneration, die zu Miete wohnen muss, weil ihr die Gnade der frühen Geburt nicht zuteilgeworden ist.







Christian Lorenz Müller, 5020 Salzburg