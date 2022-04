Das Zauberwort heißt "Sparen"

Zum Leitartikel von Thomas Hödlmoser "Zeit für Privat-Sanktionen gegen Putin" (SN v. 4. 4.):

Herr Hödlmoser, endlich wird das einfachste Mittel, um diese Krise zu bewältigen angesprochen: Sparen. Dafür ist ihnen zu danken, denn in der Politik kommt dieses Wort nicht vor. Im Gegenteil, es wird gemieden, wie ein Aussätziger. Warum das so ist, können wohl viele Mensch in diesem Land des Überflusses nicht verstehen. Umso wichtiger ist Ihr Leitartikel! Da werden Stadt und Land Tag und Nacht beleuchtet, die Hälfte der Lebensmittel weggeworfen, sinnlos mit dem Auto umhergefahren und auch sonst wertvolle Ressourcen verschwendet. Und da soll es nicht möglich sein, etwas davon einzusparen? Ein Minus von nur 10 Prozent würden wir nicht einmal merken! Im Gegenteil, es würde uns rundum gut tun - weniger Lichtverschmutzung,

weniger dicke Kinder, bessere Luft, weniger Lärm und Abgase, gesündere Ernährung etc. In Zeiten wie diesen kann man, wie von ihnen angesprochen, auf diese Weise auch dem Kriegstreiber Putin millionenfach die Stirn bieten. Ich bin froh, dass sie dieses Thema an so prominenter Stelle ansprechen, denn nicht einmal

"die Grünen" wagen es anzusprechen, dass wir ohne Qualitätsverlust sparen können.





Mag. Harald Schitter, 5541 Altenmarkt