Das Zentrum muss entlastet werden

In der letzten Zeit häufen sich die Meinungen, dass der Ausbau der Mönchsberggarage einen Schildbürgerstreich der Sonderklasse darstellt, der die jetzt schon vorhandene Verkehrsmisere in Salzburg noch gewaltig verschlechtern würde. Man muss ihnen recht geben. Wie kommt man in dieser Zeit auf die abartige Idee, noch zusätzlich Pkw in den ohnehin schon extrem belasteten Stadtteil direkt ins Stadtzentrum zu lotsen? Alle reden davon, den Verkehr am Stadtzentrum abzufangen um das Zentrum zu entlasten, und dann wird genau das Gegenteil geplant.

Wenn überhaupt eine zusätzliche Garage, dann muss man sie im Kapuzinerberg realisieren, damit könnten man den gesamten Verkehr aus dem Osten und Norden abfangen und den Pkw-Verkehr rund um den Kapuzinerberg deutlich verringern. Und wenn man dann noch einen Durchstich durch den Kapuzinerberg für den Obusverkehr machen würde, wäre die ideale Öffi-Verbindung von den Park&Ride-Parkplätzen am Stadtrand im Norden und Osten gegeben. Auch die Finanzierung wäre nicht das geringste Problem, wenn man sich endlich von dem ebenso sinnlosen wie extrem teuren Projekt der Verlängerung der Lokalbahn um eine oder zwei Busstationen verabschieden würde. Ich bitte Sie dringend, Herr Bürgermeister, lassen Sie diese Vorschläge von Ihren Experten evaluieren und bei positivem Ergebnis umsetzen, die Salzburger werden Ihnen dankbar sein.

Erwin Eisenköck

