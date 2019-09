Datenschutz wird zum Ärgernis

Datenchutz ist wichtig, führt aber in meinem Fall zu einer krotesken Situation: Seit 2017 müssen die Spenden eerhaltenden Organisationen die Spenden an das BMF melden, der Spender erhält über die Arbeitnehmerveranlagung die Steuergutschrift. So schön und gut. 2017 waren die Organisation in einer Bescheidanlage aufgeführt, 2018 fehlte diese aber. Nach dem Prinzip "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" beantragte ich schriftlich und telefonisch die Nachsendung der Aufstellung, mit dem

Ergebnis, dass ich zweimal den ursprünglichen Bescheid ohne Aufstellung zugesandt bekam. Als mir aber dann eine freundliche Beamtin im FA Salzburg Stadt telefonisch mitteilte, sie dürften die Spender aus Datenschutzgründen gar nicht wissen, glaubte ich, ich habe mich verhört und sprach persönlich im FA vor. Trotz langer Warteschlange bemühte sich der hilfsbereite Beamte mir zu erklären, dass er keinen Zugriff hat und nur ich über "BMF Online" die Liste abrufen könne. Unverständlich

bleibt mir dennoch, dass die Daten ja doch beim FA vorliegen müssten, denn sonst hätten sie ja nicht die Steuerrückvergütung überweisen können, dass hier aus Datenschutzgründen kein Zugriff durch das zuständige FA nicht möglich ist, lässt wohl den Amtschimmel laut wiehern und den Datenschutz zum Ärgernis werden.





Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg