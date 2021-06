Dauer-Verkehrsdilemma braucht Mausoleum

Zum ausgezeichneten SN-Artikel "Rund um ein verkehrspolitisches Mausoleum" von Mag. Heidi Huber (5. 6. 2021):

Im historischen Bereich der Salzburger Altstadt haben weniger als 1500 Personen ihren Hauptwohnsitz. Dem gegenüber verzeichnet der historische Stadtkern über 2800 Stellplätze (Garagen und Oberfläche). ÖVP, SPÖ und FPÖ begründen die Erweiterung der Mönchsberggarage mit einer Reduzierung der Oberflächen-Stellplätze im Altstadt-Bereich. Sieht man sich das genauer an, so finden sich im Amtsbericht nur 125 Stellplätze, also nicht einmal 4,45 %, die in den geplanten Erweiterungsbau um 30 Millionen Euro verlegt werden sollen.

Anwohner-Parkplätze könnten bereits jetzt in die bestehende Mönchsberggarage mit 1347 Stellplätzen aufgenommen werden, weil die Auslastung überhaupt nur an ganz wenigen Tagen gegeben ist. Als Auslastung gilt schon, wenn das "Mausoleum" nur eine Minute ausgelastet ist. Werden Parkdecks wegen Renovierung geschlossen, entstehen logischerweise höhere Auslastungszahlen. Fazit: Die derzeitige Mehrheitspartei, die Stadt-ÖVP, ist und bleibt der Garant für das Verkehrs-Dauerdilemma



Erwin Krexhammer, Mitglied "proBahn Österreich", 5020 Salzburg