Dauerthema Wolf und Bär

Die ewige Debatte auf den Leserbriefseiten der SN mit ideologisch aufgeheizten Pro-Meinungen und vernünftig argumentierten Contra-Stimmen beginnt langsam aber sicher zu nerven. Dabei ist das Thema so einfach endgültig abzuhandeln: Wolf und Bär sind "Wildtiere" und das relativ kleine Österreich ist zu 100 Prozent eine Kulturlandschaft. Und in einer solchen haben Wildtiere nichts verloren (außer in Tiergärten). Es gibt in Europa und im EU-Raum viele Länder und Gegenden, in denen es genug wilde Landschaften gibt, wo Wolf und Bär in ihrem natürlichen Umfeld leben können und sollen. Österreich ist dafür nicht geeignet!



Günter Braun, 1020 Wien